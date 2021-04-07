В России предложили ввести правила посещения магазинов и кафе с животными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу о разработке единых для всей страны правил посещения с домашними животными магазинов, кафе и ресторанов. Об этом сообщает ТАСС.
В материале уточняется, что голосование по документу состоялось 7 апреля, он направлен на рассмотрение в Госдуму.
В пояснительной записке к документу говорится, что правительство РФ должно получить полномочия устанавливать правила, в соответствии с которыми граждане с животными смогут посещать общепит и непродовольственные магазины.
Парламентарии отмечают, что сейчас владельцы заведений самостоятельно определяют, пускать или нет посетителей с животными.
Один из авторов законопроекта, глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок отметил, что в документе не говорится о запрете прохода в магазин с животными.
"Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак", – сказал Четырбок.
Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 увеличила число разрешенных к перевозке в салоне животных с двух до пяти. Также на борту перевозчика разрешено выкупать для питомца соседнее кресло.
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