"Москва с точки зрения": Байкер

Они носятся на огромной скорости, снуют между рядами, создают аварийные ситуации на московских дорогах и мешают спать по ночам. Примерно так большинство москвичей отзывается о байкерах.

Но сами мотоциклисты уверены: они совсем не такие. Ведь газуют в городе не только они, а маневрирование в пробках в прямом смысле сохраняет их здоровье и, как ни парадоксально, сокращает количество аварий.

Как же видят Москву мотоциклисты? Кто с их точки зрения создает аварийные ситуации? Почему байкеры вынуждены нарушать скоростной режим? И что будет, если половина автомобилистов пересядет на мотоциклы?

Об этом – в программе "Москва с точки зрения".