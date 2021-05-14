В Марфине началось строительство дома по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Марфино по адресу Гостиничный проезд, владение 8А, началось строительство жилого дома по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"Завершены подготовительные работы, установлено шпунтовое ограждение. Строители приступили к устройству котлована", – пояснил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

В здании предусмотрено 267 квартир. Фасады облицуют искусственным камнем и оборудуют корзинами под кондиционеры. Первый этаж оставят нежилым: его выделят под зону почтовых ящиков, комнату дежурного и помещения для хранения. Входы оборудуют системами охраны и видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что новостройку по программе реновации на площади Белы Куна в Гольянове достроят в 2022 году. Сейчас там идет монтаж монолитных конструкций третьего этажа.

В доме будет 294 квартиры с готовой отделкой, пять из них оборудуют для маломобильных граждан.

