Дом по программе реновации в Гольянове достроят в 2022 году

18:33
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Дом по программе реновации на площади Белы Куна, 1, в Гольянове достроят в следующем году.
"Сейчас идет монтаж монолитных конструкций третьего этажа. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – приводит слова главы департамента строительства Рафика Загрутдинова портал мэра и правительства Москвы.
Помимо возведения самого здания, проект предусматривает строительство подземной парковки. Фасад облицуют клинкерной плиткой и панелями из оцинкованной стали. В доме будет 294 квартиры с готовой отделкой, пять из которых приспособят для маломобильных граждан. Прилегающую территорию благоустроят: установят детскую площадку, высадят деревья, кустарники и цветы.
На днях стало известно, что программу реновации запустят и в Подмосковье. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, новые квартиры получат жители устаревших и ветхих домов.
В Московской области запустят программу реновации
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