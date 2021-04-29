Дом по программе реновации в Гольянове достроят в 2022 году

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Дом по программе реновации на площади Белы Куна, 1, в Гольянове достроят в следующем году.

"Сейчас идет монтаж монолитных конструкций третьего этажа. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – приводит слова главы департамента строительства Рафика Загрутдинова портал мэра и правительства Москвы.

Помимо возведения самого здания, проект предусматривает строительство подземной парковки. Фасад облицуют клинкерной плиткой и панелями из оцинкованной стали. В доме будет 294 квартиры с готовой отделкой, пять из которых приспособят для маломобильных граждан. Прилегающую территорию благоустроят: установят детскую площадку, высадят деревья, кустарники и цветы.

На днях стало известно, что программу реновации запустят и в Подмосковье. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, новые квартиры получат жители устаревших и ветхих домов.

