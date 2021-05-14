В домах по программе реновации установят приборы теплового контроля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во всех квартирах домов, построенных по программе реновации, установят индивидуальные приборы учета тепловой энергии. Они позволят жильцам самим контролировать температурный режим в комнатах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"У жителей появляется стимул к выбору комфортной температуры в комнатах, тем самым исчезает необходимость "обогревать" улицу с помощью проветривания", – считает глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Жители смогут самостоятельно отслеживать объем потребляемой ими тепловой энергии. Он также добавил, что установка этих приборов – обязательное требование для новостроек.

В марте стало известно, что до конца 2021 года в столице планируется обновить 500 тысяч электросчетчиков. Их заменят на многотарифные модели со сроком службы 30 лет.

