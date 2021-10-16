"Откройте, Давид": Юлия Савичева

"Мне очень хочется свободы, и больше ни от кого не зависеть,

а это большая работа". Давид Виннер провел день с певицей,

в чьем "сердце всегда живет любовь" – Юлией Савичевой.

Сложно ли быть "свободным" артистом без продюсера? Как научиться прощать и

верить в то, что делаешь вопреки обстоятельствам? Почему тему "Максим

Фадеев" можно считать полностью исчерпанной? Что никогда не прощают

поклонники, и за что Савичеву обожают тиктокеры?

Ответы на эти и другие вопросы о певице – в программе "Откройте, Давид!".

