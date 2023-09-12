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12 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Ляховенко

"Московский патруль": Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Ляховенко

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Басманный суд столицы арестовал бывшего следователя Следственного комитета РФ Кристину Ляховенко. Отмечается, что она могла находиться в сговоре с фигурантом другого дела, экс-следователем Маратом Тамбиевым, которого обвиняют в получении 2 миллиардов рублей в биткоинах.

Ляховенко работала в следственном отделе по Тверскому району Москвы, на тот момент им как раз руководил Тамбиев.

Известно, что ей предъявлено обвинение по трем статьям: "Получение взятки в крупном размере", "Превышение должностных полномочий" и "Фальсификация доказательств". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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