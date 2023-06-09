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Новости

Новости

09 июня, 21:30

Общество

"Московский патруль": Управление информации и общественных связей МВД РФ отмечает юбилей

"Московский патруль": Управление информации и общественных связей МВД РФ отмечает юбилей

Заторы образовались на столичных дорогах вечером 9 июня

Дополнительный маршрут для гражданских самолетов появится над югом РФ

Москвичам рассказали о мероприятиях в День России 12 июня

Синоптики спрогнозировали ливень и грозу в столице вечером 9 июня

Метеорологи выпустили предупреждение о ливне и грозе в столице вечером 9 июня

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды вечером 9 июня

Синоптики спрогнозировали ливень и грозу в столице 9 июня

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 10–11 июня

Москвичей предупредили о шквалистом ветре в столице вечером 9 июня

Управление информации и общественных связей МВД России отмечает юбилей. Главные новости о деятельности российских полицейских ежедневно предоставляют сотрудники пресс-службы.

Взаимодействие позволяет журналистам оперативно и достоверно рассказывать зрителям о правовых событиях и помогать людям бороться с несправедливостью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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