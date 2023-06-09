"Московский патруль": Управление информации и общественных связей МВД РФ отмечает юбилей

Управление информации и общественных связей МВД России отмечает юбилей. Главные новости о деятельности российских полицейских ежедневно предоставляют сотрудники пресс-службы.

Взаимодействие позволяет журналистам оперативно и достоверно рассказывать зрителям о правовых событиях и помогать людям бороться с несправедливостью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.