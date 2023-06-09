09 июня, 21:30Общество
"Московский патруль": Управление информации и общественных связей МВД РФ отмечает юбилей
Управление информации и общественных связей МВД России отмечает юбилей. Главные новости о деятельности российских полицейских ежедневно предоставляют сотрудники пресс-службы.
Взаимодействие позволяет журналистам оперативно и достоверно рассказывать зрителям о правовых событиях и помогать людям бороться с несправедливостью.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль