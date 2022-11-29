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Новости

29 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала сотрудников маркетплейса, обокравших склад

"Московский патруль": полиция задержала сотрудников маркетплейса, обокравших склад

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В подмосковной Электростали полицейские задержали восьмерых сотрудников одного из самых крупных маркетплейсов. По данным следствия, они обокрали склад более чем на 1,5 миллиона рублей.

В числе украденного были чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы и другая утварь.

Как раскрыли криминальную авантюру работников и сколько вылазок они успели совершить? Подробнее – в программе "Московский патруль".

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