Похитивший девушку в Тамбове юноша заявил суду о любви к ней

Фото: телеграм-канал "Подъем"

20-летний молодой человек, который совместно с отцом и старшим братом выкрал 18-летнюю девушку в Тамбове, отказавшуюся стать его супругой, во время заседания по избранию ему меры пресечения говорил суду о своей любви к потерпевшей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Советского района города.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу из-за совершения тяжкого преступления. В прокуратуре подчеркнули, что потерпевшая опасается за свою жизнь и здоровье.

"При избрании меры пресечения он говорил, что любит эту девушку", – поделился правоохранитель.

О похищении стало известно во вторник, 29 ноября. Мужчина совместно со своим отцом и старшим братом выкрал девушку в Тамбове после ее отказа выйти за него замуж. Ей удалось сбежать и направиться к правоохранителям.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось задержать, однако его отца и старшего брата объявили в федеральный розыск.

Позже отец потерпевшей Тенгис Равоян заявил, что укравший его дочь является ее родным дядей. По его словам, он не только похитил девушку, но и изнасиловал ее, из-за чего ей пришлось направиться на курс реабилитации.

Помимо этого, по данным источника в силовых структурах региона, происшествие напрямую связано с национальной традицией похищения невесты.

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