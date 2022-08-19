"Московский патруль": в Москве общественники и полицейские закрыли интим-салон

В Москве общественники и полицейские закрыли интим-салон. Он располагался в одной из квартир на севере столицы. Когда в помещение зашли журналисты, работницы секс-индустрии разбежались по комнатам и затаились.

Организатор интим-салона ответит по всей строгости закона. Правда, полицейским еще предстоит его найти. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.