"Московский патруль": криминальный авторитет Коркунов сбежал из-под домашнего ареста

Криминальный авторитет Игорь Коркунов, известный по прозвищу Вася Бандит, сбежал из-под домашнего ареста. Отмечается, что он якобы избавился от электронного браслета и скрылся накануне очередного заседания.

"Сотрудникам ФСИН поступил сигнал о снятии браслета, который был надет обвиняемому по уголовном делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. При выезде по месту жительства обвиняемого, где он должен был находится в связи с избранием ему судом меры пресечения, в виде домашнего ареста, сотрудники его не обнаружили", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ Ольга Врадий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.