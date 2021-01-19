"Московский патруль": Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Дмитрия Захарченко

Генеральная прокуратура России направила в суд новое уголовное дело в отношении теперь уже бывшего высокопоставленного полицейского Дмитрия Захарченко. В отношении него, а также его сообщников утверждено обвинительное заключение.

Захарченко, занимавшего должность руководителя Управления "Т" Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, задержали за получение взяток в составе организованной группы в особо крупном размере – 1,5 миллиарда рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

