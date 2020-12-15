Москвичи потребовали убрать провокационную вывеску бара
Москвичей возмутила провокационная вывеска на одном из баров напротив начальной школы, передает телеканал Москва 24.
Отец четверых детей Александр рассказал, что о баре с названием "йух" ему рассказали дети, показав соответствующую фотографию. После чего он отправил ее районным властям. Инициативу поддержали работники школы и другие родители.
"Прибежали с таким криком: "Папа, папа! Там такое на кафе написано". Ну и вот показали фотографию, которую они сделали. Никто не понимал, как вообще это могло случиться в центре города, напротив входа в начальную школу. И вот каждый день дети идут туда мимо этой надписи", – возмущенно заявил мужчина.
Как стало известно позднее, это должен был быть ресторан под названием "Сладкий бубалех". Представитель заведения заявил, что руководством было принято убрать большинство букв из названия для привлечения внимания к ресторану.
"Мы понимали, что времени мало, что рынок очень слаб, что нужно сейчас сделать целый набор каких-то провокационных решений. И в том числе это из "Сладкого бубалеха" собрать слова. Остались три замечательные веселые буквы", – рассказал представитель заведения.
Специалист по вирусному маркетингу и взрывному пиару Роман Масленников заявил, что к подобным провокационным решениям прибегают многие заведения, которые хотят разрекламировать свое заведение бесплатно, в том числе с помощью "жалобщиков".
"Мы все так PR-акции делаем, то есть если она сама не залетает, мы находим "жалобщиков" условно, которым тоже нужно прославиться в любом качестве. И они, соответственно, жалуются во все инстанции", – подчеркнул Масленников.
Тем не менее заместитель главы управы Басманного района Москвы Сабина Кантова заявила, что подобные вывески являются недопустимыми. Она провела разъяснительную беседу с руководством ресторана, в результате чего было принято решение о демонтаже вывески и надписи.
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