"Точно даст". Название цветочного магазина оскорбило москвичей

Чем цветочный магазин оскорбил москвичей
На Рижском рынке появился цветочный магазин под названием "Точно даст". По всей видимости, так владельцы торговой точки хотели привлечь внимание покупателей, однако провокационная вывеска вызвала шквал критики среди москвичей.
Многие горожане увидели в названии магазина цветов неприличную двусмысленность. Продавец в эфире телеканала Москва 24 заверил, что подобные высказывания преувеличены.
"Точно даст" – здесь нет даже звучания никакого неприличного, дать можно что угодно – улыбку, внимание, благодарность. От покупателей был только позитив, даже у людей в возрасте. Я думаю, здесь нет перебора", – отметил торговец.
Мнение же покупателей идет вразрез со словами продавца. Женщина, пришедшая на Рижский рынок, сочла подобное название унизительным и оскорбительным.
"То есть, получается, цветы только за секс, подарить просто так нельзя", – возмутилась она.
Несмотря на это, ажиотаж на цветы отмечается уже сейчас. Цена на тюльпаны варьируется от 30 до 150 рублей за цветок, на розы – от 50 до 300 рублей за штуку. Мимоз же на прилавках пока нет. Продавцы объясняют это тем, что до 8 Марта она не продержится.
Специалисты рекомендуют покупать букеты 5 числа – до праздника они точно простоят. 6 марта цены на цветы резко возрастут – на 30–35%. В Международный женский день наценка и вовсе может составить 50%. Букеты начнут дешеветь только к вечеру 8 Марта.
Ранее флорист назвала способ продлить жизнь цветам. Оказалось, что поддержать цветение букетов можно за счет определенных добавок в воду.
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