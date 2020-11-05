"Московский патруль": резонансное дело о споре между супругами рассмотрит суд

Резонансное дело, в которое вмешались сразу два генеральных прокурора России, теперь рассмотрит суд. История началась после того, как еще в 2016-м году у влиятельной бизнес-леди якобы пропал ребенок.

По факту оказалось, что вся эта история – результат обычного спора между расставшимися супругами, с одной оговоркой – влиятельными.

Позже под следствием оказались все, кто хоть как-то был причастен к этой загадочной семейной драме. Данная история началась еще в 2016-м году. Тогда влиятельная бизнес-леди – участница списка Forbes Ольга Миримская заявила, что у нее похитили дочь.

Подробнее – в программе "Московский патруль".