В России впервые за два года увеличился оборот фальшивых банкнот

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В России количество выявленных фальшивых банкнот достигло 19 тысяч в период с января по июнь текущего года. Таким образом, показатель увеличился впервые за последние два года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику Центробанка.
В материале говорится, что чаще всего мошенники подделывают крупные банкноты, в частности номиналом 5 тысяч рублей.
Так, за первое полугодие нынешнего года было выявлено 14,7 тысячи таких банкнот, что на 20% больше, чем за аналогичный период в предыдущие годы. При этом объем фальшивых купюр достоинством в 1 тысячу и 2 тысячи уменьшился.
Как отмечается, в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах чаще всего находят фальшивые деньги, меньше – на Дальнем Востоке.
В июне сообщалось, что число фальшивых денежных купюр номиналом пять тысяч рублей выросло в Москве. За пять месяцев выявили 6,4 тысячи таких банкнот, тогда как за аналогичный период предыдущего года – 5,5 тысячи.
Ранее столичный суд арестовал подозреваемого в обмене двух миллионов фальшивых долларов на драгоценные камни.
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