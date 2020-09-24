"Московский патруль": у водителей такси в сентябре выявили 16 тысяч нарушений

16 тысяч нарушений выявили у водителей такси с середины сентября. Дело в том, что сейчас в Москве проходят профилактические мероприятия, которые направлены на обеспечение безопасности пассажиров.

У сотрудников столичной Госавтоинспекции особое внимание к машинам с желтыми номерами и автобусам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

