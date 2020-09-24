Эксперты заявили, что в столице может подорожать проезд в такси

В Москве может подорожать проезд в такси

Такси в столице может подорожать почти на четверть. Так считает ряд экспертов в связи с инициативой депутатов Госдумы об обязательном трудоустройстве водителей в штат таксопарков, передает Москва 24.

Агрессивные выходки московских коллег-таксистов водитель Сергей Кошелев объясняет элементарной усталостью. Для того чтобы заработать 50-60 тысяч рублей, за рулем ежедневно приходится проводить минимум по 14 часов. Отсюда, по его словам, нервные срывы.

"Выходной – один выходной в неделю: либо субботу, либо воскресенье я беру", – рассказывает таксист Сергей Кошелев про свой график. В этом бизнесе Сергей уже пять лет. Зарегистрирован как самозанятый, машина в аренде у таксопарка. При этом приходится отдавать процент от заказов агрегаторам.

Предложение "узаконить" трудовые отношения профсоюз шоферов уже направил в Госдуму. Там с 2018 года обсуждают вопросы регулирования этой отрасли, в том числе и зачисление водителей в штат таксомоторной конторы.

Брать такси по договору смогут не все: нельзя будет таксовать в качестве подработки, пользоваться несколькими сервисами онлайн-заказов. Сократится и число иностранцев за рулем, ведь для приема на работу нужны миграционные квоты. Зато безопасность повысится, уверены эксперты.

"Рынок такси переполнен на самом деле, его нужно сокращать. Во-вторых, все привыкли ездить за 50 рублей, нужно считать себестоимость. В третьих, текучка кадров породила непрофессионализм и подход к водителям как к рабам", – считает председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков.

Однако некоторые таксопарки заявляют, что чистыми будут платить не более 14 тысяч рублей, остальное – "в конверте". Ведь "такси в законе" вместо прибыли – одни расходы.

"Бензин – 30 тысяч будет уходить, 50 тысяч зарплата – 50% от зарплаты нужно будет заплатить налоги. Потом мойка автомобиля, обслуживание автомобилей. Все это будет стоить денег. Когда я буду человека отправлять в отпуск, машина не будет мне приносить никаких доходов", – сказал начальник таксопарка Андрей Крылов.

По подсчетам экспертов, издержки нанимателей вырастут минимум на 30%. Без работы останутся свыше 150 тысяч водителей. Те, кто продолжит таксовать, почувствуют снижение спроса. Ведь поездки станут дороже. Если сейчас из центра в Домодедово можно доехать за 1,5 тысячи рублей, то при новых правилах – уже минимум за 1 800 рублей.



"В месяц я трачу на такси где-то по 10-12 тысяч рублей. В зависимости от того, как часто езжу и как далеко. Я понимаю, что от этого вырастет стоимость поездки и такси перестанет быть выгодным транспортным средством", – сказала Арина Тухтарова.

Кроме того, эксперты говорят, что с учетом всех издержек велика вероятность возвращения на дороги "бомбил". В связи с чем москвичи начнут заказывать такси не через приложение, а искать машину на улице. Отсюда риски, связанные с безопасностью пассажиров и водителей, за которую никто не отвечает.

Ранее в Госдуме предложили проверять знание дорог у таксистов при трудоустройстве.