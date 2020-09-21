Гречку, годовой запас лапши и заказ из сексшопа доставляли таксисты во время пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во время пандемии коронавируса водители, сотрудничающие с агрегатором "Ситимобил", доставляли клиентам в столице гречку, лапшу и туалетную бумагу, рассказал Агентству "Москва" директор по развитию бизнеса сервиса заказа такси "Ситимобил" Евгений Лукьянчиков.
"Во время острой фазы пандемии пользователи не раз передавали пакеты с гречкой, коробки с туалетной бумагой, масками, годовые запасы лапши быстрого приготовления, лекарства и запасы антисептика", – рассказал Лукьянчиков.
По его словам, также водителям доводилось доставлять мангалы, самовар, заказ из сексшопа. Были случаи, когда водители с заказами на доставку телефона долго не выходили на связь.
"Была пара случаев, когда терялись водители с телефонами. Мы в таких ситуациях их разыскиваем. Если не помогает, то просим писать заявление в полицию", – отметил Лукьянчиков.
Он пояснил, что такие вопросы решались мирно – водителю объясняли, что надо вернуть. "Одного водителя мы искали восемь часов, в итоге он объявился, сказал, что ездил по делам и не думал, что это срочно", – заключил он.
Ранее водителям каршеринга разрешили таксовать. Такой эксперимент запустили на территории Москвы сервисы "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Драйв".
Пока речь идет только об автомобилях бизнес-класса. Забронировать автомобиль каршеринга можно на 2-12 часов.
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