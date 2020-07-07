Статистика поездок на такси в Москве сравнилась с прошлогодней впервые после самоизоляции

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В Москве число поездок на такси впервые после снятия режима самоизоляции достигло прошлогодних значений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

"Вчера (6 июля) впервые с начала снятия ограничительных мер количество поездок на такси сравнялось с прошлым годом на все 100%", – сообщили в ведомстве.

В департаменте транспорта подчеркнули, что до этого самая маленькая разница между 2020 и 2019 годом была достигнута 29 июня. Тогда она составила 18 тысяч поездок.

Ранее столичных таксистов обязали дезинфицировать свой автомобиль после исполнения каждого заказа. Мойку они должны проводить на специальных пунктах, которые обеспечены постами дезинфекции. Кроме того, московские таксисты должны иметь при себе средства индивидуальной защиты, которыми их должен обеспечивать перевозчик.