Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

19:58

Статистика поездок на такси в Москве сравнилась с прошлогодней впервые после самоизоляции

город транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число поездок на такси впервые после снятия режима самоизоляции достигло прошлогодних значений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

"Вчера (6 июля) впервые с начала снятия ограничительных мер количество поездок на такси сравнялось с прошлым годом на все 100%", – сообщили в ведомстве.

В департаменте транспорта подчеркнули, что до этого самая маленькая разница между 2020 и 2019 годом была достигнута 29 июня. Тогда она составила 18 тысяч поездок.

Ранее столичных таксистов обязали дезинфицировать свой автомобиль после исполнения каждого заказа. Мойку они должны проводить на специальных пунктах, которые обеспечены постами дезинфекции. Кроме того, московские таксисты должны иметь при себе средства индивидуальной защиты, которыми их должен обеспечивать перевозчик.

Более 50% россиян предпочтут покупку личного автомобиля каршерингу после пандемии COVID-19

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать