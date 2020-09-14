"Московский патруль": СК опубликовал видео погони за машиной с детьми

Сотрудники Следственного комитета опубликовали кадры резонансной погони за автомобилем с детьми. Машина под управлением 13-летнего школьника попала в ДТП на Минском шоссе в подмосковном Одинцове.

Все трое детей получили серьёзные травмы и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Машину, как выяснилось, юный лихач угнал у своего отчима. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.