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Москва 24

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Происшествия

03 декабря 2019, 23:00

"Московский патруль": жильцы борются с созданием хостела в доме на севере Москвы

происшествия город видео Мария Темникова

В одном из домов на севере Москвы жильцы борются с созданием на цокольном этаже здания своеобразного хостела. В него заселили несколько десятков вахтовых работников, которые своим шумом мешают проживающим.

С 1 октября в России вступил в силу запрет на размещение хостелов в квартирах жилых домов. Для приема гостей владельцы мини-гостиниц должны перевести помещение в коммерческую недвижимость и сделать в него отдельный вход. Также необходимо получить согласие большей части собственников квартир, что чаще всего трудновыполнимо.

По обещаниям арендаторов, на нижнем этаже дома на Ангарской улице должна была разместиться торговая точка, на деле же оказалось, что открылось общежитие. Несмотря на уверения владельца о наличии всех необходимых документов, законность создания ночлежки вызывает большие вопросы. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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