Родственники пострадавших в Доминикане туристов рассказали об их травмах

11:10
Фото: соцсети
Родственники пострадавших в Доминикане россиян рассказали об их состоянии сайту Москва 24. Журналисты пообщались с Владиславом Кузнецовым, братом Снежанны Ашмариной из Казани, которая вместе с мужем оказалась в перевернувшемся автобусе.
"Родители с ними связывались, ребята рассказали, что состояние у них нормальное. Они сами позвонили по телефону и рассказали, что случилось. Пострадавших, кто готов, уже начали отправлять в Россию. Остальных, как поправятся и будут готовы к перелету, тоже отправят. Наши пока там. Как только Снежанна будет готова к долгому перелету, они отправятся домой. Сколько времени для этого нужно, пока не известно – у Снежанны что-то с тазом и глубокие ссадины, но точно пока ничего не известно. С ее мужем все в порядке", – рассказал мужчина.
Авария с участием российских туристов в Доминикане произошла во вторник, 26 ноября. Пассажирская машина столкнулась с грузовиком, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия автобус перевернулся. Всего в салоне находились 39 российских туристов, два гида и водитель.
В ДТП никто не погиб. В то же время пострадали 27 человек, их госпитализировали. Известно, что почти все они – москвичи. Несколько россиян находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших направили в клинику в Санто-Доминго. Часть людей перевезли в больницу с помощью вертолетов. При этом потерпевших в критическом состоянии нет.
Как сообщило РИА Новости, представители Доминиканы пока не предлагали оплатить лечение или иную материальную помощь российским туристам, которые пострадали в результате аварии по дороге в аэропорт. Исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева заявила, что происшествие относится к категории страховых случаев, поэтому граждане смогут претендовать на выплаты.
Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тысяч долларов, и в покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.
Следственный комитет России инициировал доследственную проверку по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.
Для родственников российских туристов, пострадавших в ДТП, открыта горячая линия с представителем принимающей компании-туроператора. Позвонить можно по номеру +18098334570.
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