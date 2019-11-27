Подробности ДТП с российскими туристами в Доминикане

В Доминиканской Республике автобус с российскими туристами попал в ДТП. Большинство из них – москвичи. На данный момент в больницах остаются 27 россиян, среди которых есть и дети. Рассказываем о всех деталях происшествия, а также разбираемся, можно ли говорить о повышенном риске этого направления для туристов.



ДТП из-за резкого маневра

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ЧП произошло 26 ноября примерно в 15:00 по местному времени (около 22:00 мск). Туристический автобус с россиянами столкнулся с грузовиком по пути из Пунта-Каны в аэропорт города Ла Романа. В салоне находились 39 российских туристов туроператора Anex Tour, два гида и водитель. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что причиной аварии, по предварительным данным, стал резкий маневр, который совершил водитель грузовика.





из сообщении на сайте АТОР ДТП произошло из-за резкого маневра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом. Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения.

В результате происшествия никто из пассажиров не погиб, однако многие пострадали. Известно, что почти все они москвичи. Об этом рассказал руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов. При этом он опроверг информацию о том, что у двенадцатилетней туристки в результате ДТП были ампутированы обе руки.

"У нее была проблема с одной рукой, ее смогли пришить, врачи говорят, что 80 процентов вероятность того, что рука восстановится. Вторая рука цела. Девочка останется в больнице, у нее и с матерью проблемы, тоже руку восстанавливают", – заявил Евдокимов.

В свою очередь в Ростуризме сообщили, что часть туристов были госпитализированы, причем есть и те, кто находится в тяжелом состоянии. По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, все медицинские расходы на территории Доминиканы осуществляются за счет страховавшей всех людей компании EVR.





Зарина Догузова руководитель Федерального агентства по туризму В настоящее время в больницах находятся 27 человек, из них шесть туристов в тяжелом состоянии, у 21 травмы средней и легкой тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В самой компании пояснили, что компенсация по страховому полису для туристов составляет 40 тысяч долларов. При этом отмечается, что некоторые россияне уже вылетели на родину своим рейсом.

"Мы оплачиваем лечение, транспортировку, медицинскую эвакуацию. Моральный ущерб не относится к страховой компании", – рассказала Москве 24 директор EVR Юлия Алчеева.

Догузова уточнила, что домой вылетели или ожидают вылета в ближайшее время 13 человек. Она также добавила, что возвращение людей в Россию организуют в индивидуальном порядке, то есть в соответствии с самочувствием и в зависимости от предписания врачей.

ЧП в медовый месяц

Фото: соцсети

Снежанна и Роман Ашмарины были среди пассажиров автобуса, следовавшего в аэропорт. Пара из Казани отправилась за границу в свадебное путешествие. Роман – бывший сотрудник полиции, Снежанна работала юристом. На страницах в социальных сетях молодые люди посвящают друг другу романтические сообщения.

"Я рад и счастлив каждой минуте, проведенной с тобой", – признается в любви Снежанне Роман. Его жена также не скупилась на теплые слова. "С ним я начала понимать, что значит одно целое! Мы всегда вместе", – рассказывает подписчикам девушка.

Свадьбу пара сыграла этим летом. Для церемонии выбрали красивую дату – 19.07.19, но в свадебное путешествие они отправились в ноябре. В Доминикане молодые люди отмечали не только рождение новой семьи, но и годовщину отношений. 25 ноября стукнуло два года, как Снежанна и Роман официально вместе. Но уже 26 ноября они оказались в автобусе, который так и не довез своих пассажиров до аэропорта.

"У Снежанны что-то с тазом и глубокие ссадины", – рассказал Москве 24 брат девушки Владислав Кузнецов.





Владислав Кузнецов брат Снежанны Родители с ними связывались, ребята рассказали, что состояние у них нормальное. Они пока там. Как только Снежанна будет готова к долгому перелету, они отправятся домой.

По словам Владислава, пока неясно, сколько времени паре понадобится для полного восстановления, а значит, и возвращения на родину.

ЧП или закономерность?

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В Доминикане сейчас начинается туристический сезон, отмечают эксперты. Обычно он длится с декабря по март, когда уже прошли тропические дожди. Это одна из трех латиноамериканских стран, помимо Кубы и Мексики, которая пользуется большим туристическим спросом у россиян. Сегодня цены на путевки "все включено" начинаются от 100 тысяч рублей на неделю за двоих.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в диалоге с Москвой 24 подчеркнул, что, по статистике, больше аварий происходит там, где больше туристов.





Юрий Барзыкин вице-президент РСТ Несмотря на то что Доминикана – востребованное направление, аварии там происходят значительно реже, чем в Турции и чем в свое время было в Египте.

В свою очередь, директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко также считает, что аварии на дорогах с туристическими автобусами в Доминикане скорее редкость, чем закономерность. По его словам, страна в целом не находится в лидерах по количеству ЧП с российскими туристами.

Что же касается нынешней аварии, то, по мнению специалиста, "это в каком-то смысле прецедент".





Александр Осауленко директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Такие прецеденты вполне возможны. Тем более что, по предварительным данным, виновником происшествия является точно не туристический автобус.

Осауленко добавил: нельзя говорить, что в стране отмечается высокое количество уличных преступлений против туристов. "Если бы нападения и грабежи были систематичны, об этом давно бы все знали. А так мы можем заключить, что таких вещей в массовых количествах в этой стране нет", – отметил эксперт.



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При этом местный журналист Максимо Перальта рассказал Москве 24 о частых авариях на доминиканских дорогах и конкретно трассе, где произошло ДТП с российскими туристами.





Максимо Перальта журналист К сожалению, на этой трассе происходит много аварий – не только на этом шоссе, но и по всей стране в целом. Причина, на мой взгляд, в неосторожной манере вождения водителей.

Перальта выехал на место происшествия сразу после случившегося. По его словам, все проезжавшие мимо останавливались и активно помогали пострадавшим.

"Водители помогали им выбраться из автобуса, звонили в отделения скорой сразу всех ближайших городов. До тех пор, пока не прибыл мобильный отряд спасателей, которые постоянно работают на шоссе", – заключил местный журналист.



В АТОР назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане



Лоскутникова Наталья, Павелко Анастасия