"Доктор 24": вес под контролем

Какие научно доказанные привычки помогают похудеть и не набрать лишние килограммы снова? И как внедрить эти привычки в свою жизнь?

Почему после похудения вес снова возвращается? Причем иногда даже в большем объеме? Об этом – в программе "Доктор 24".