"Москва Раевского": такси

В этом выпуске "Москвы Раевского" вы узнаете о том, как выглядел день советского таксиста в годы застоя. 1000 и 1 способ обмануть клиента! Что значит "ехать за Моссовет"? Чем шляповоз отличался от аэродромщика? И как прописаться на фильтре?