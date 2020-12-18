Движение на Ленинградском проспекте в столице восстановлено после ДТП

Фото: vk.com/mskdtp

На Ленинградском проспекте в столице восстановили движение транспорта после столкновения четырех автомобилей, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Движение восстановлено", – говорится в публикации.

В пятницу днем на Ленинградском проспекте в районе дома 35 столкнулись четыре автомобиля. Сообщалось, что в районе ДТП перекрыли две полосы движения. В результате аварии движение в сторону центра осложнилось на два километра.

Ранее столкновение машины скорой помощи и такси произошло в районе Измайлово. В результате инцидента пострадали три человека.