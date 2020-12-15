Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на МКАД. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

В Дептрансе уточнили, что авария произошла на 30-м километре трассы. Из-за столкновения автомобилей движение по внутренней стороне МКАД затруднено.

"ДТП с участием трех автомобилей в левом ряду. Без пострадавших. Движение по внутренней стороне затруднено на 6,5 километра", – говорится в сообщении.

Накануне движение транспорта было затруднено на МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе из-за ДТП. Авария произошла на 68-м километре, там столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек.