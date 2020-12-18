Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском проспекте в районе дома 35 произошло столкновение четырех автомобилей", – заявили в в ведомстве.

В районе ДТП перекрыли две полосы движения. В результате аварии движение в сторону центра осложнилось на два километра.

Ранее столкновение машины скорой помощи и такси произошло в районе Измайлово. В результате инцидента пострадали три человека.

До этого на 28-м километре Киевского шоссе произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика.

