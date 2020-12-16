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Происшествия

07:04 (обновлено 16.12.2020 08:31)

Движение затруднено на МКАД из-за двух ДТП с участием грузовиков

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на МКАД, говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

Столкновение машин произошло на 23-м километре трассы. В результате происшествия пострадал один человек. Из-за ДТП движение на участке затруднено. Общая длина затора составляет 6,8 километра.

Еще два грузовика столкнулись на внешней стороне 24-го километра МКАД. Там образовался затор длиной в 4 километра.

Уточняется, что один из грузовых автомобилей опрокинулся, на проезжую часть попало масло. Предварительно, в ходе аварии пострадал 1 человек.

Накануне на Московской кольцевой автодороге столкнулись три автомобиля. Из-за этого движение по внутренней стороне трассы было затруднено на 6,5 километра.

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