На Киевском шоссе грузовик наехал на остановившийся легковой автомобиль

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовик наехал на остановившийся легковой автомобиль на Киевском шоссе. Инцидент произошел в районе 28-го километра трассы.

"На 28-м километре Киевского шоссе грузовик наехал на остановившийся легковой автомобиль, который поворачивал на деревню Мешково из второй полосы движения", – уточнили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, из-за ДТП перекрыты две полосы трассы из пяти. Движение в сторону Москвы затруднено на участке в два километра.

На данный момент обстоятельства аварии уточняются.

Утром 16 декабря стало известно о двух ДТП с участием грузовых автомобилей на МКАД. Одно из столкновений произошло на 23-м километре трассы, другое – на внешней стороне 24-го километра МКАД.

