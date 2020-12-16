В Череповце сотрудники ДПС перекрыли дорогу, чтобы защитить пешеходов от лихача

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В Череповце сотрудники ДПС перекрыли полосу движения, чтобы защитить пешеходов от наезда лихача, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Инцидент произошел на одном из участков Северного шоссе. Сотрудники ДПС остановились у одного из пешеходных переходов. Они увидели, как по дороге ехал автомобиль, который не снижал скорости.

"Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя и предотвратили наезд транспортного средства на пешеходов", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что в результате инцидента никто не пострадал. Сообщается, что за рулем автомобиля находился молодой человек. У него не было при себе документов, которые необходимо предъявить сотрудникам ДПС.

При этом он попытался воспрепятствовать полицейским, когда они попытались изъять госномер автомобиля. Отмечается, что экспресс-тест показал наличие у лихача наркотиков в крови.

"Составлен ряд протоколов об административных правонарушениях. Решением Череповецкого городского суда водителю и пассажиру назначен административный арест сроком на пять суток", – сообщила Волк.

Ранее на севере Москвы трамвай наехал на пешехода. Инцидент произошел вследствие того, что человек переходил пути на красный свет. Сообщалось, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.