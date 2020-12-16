Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:15

В Череповце сотрудники ДПС перекрыли дорогу, чтобы защитить пешеходов от лихача

происшествия регионы ДТП

Видео © МВД России

В Череповце сотрудники ДПС перекрыли полосу движения, чтобы защитить пешеходов от наезда лихача, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Инцидент произошел на одном из участков Северного шоссе. Сотрудники ДПС остановились у одного из пешеходных переходов. Они увидели, как по дороге ехал автомобиль, который не снижал скорости.

"Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя и предотвратили наезд транспортного средства на пешеходов", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что в результате инцидента никто не пострадал. Сообщается, что за рулем автомобиля находился молодой человек. У него не было при себе документов, которые необходимо предъявить сотрудникам ДПС.

При этом он попытался воспрепятствовать полицейским, когда они попытались изъять госномер автомобиля. Отмечается, что экспресс-тест показал наличие у лихача наркотиков в крови.

"Составлен ряд протоколов об административных правонарушениях. Решением Череповецкого городского суда водителю и пассажиру назначен административный арест сроком на пять суток", – сообщила Волк.

Ранее на севере Москвы трамвай наехал на пешехода. Инцидент произошел вследствие того, что человек переходил пути на красный свет. Сообщалось, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать