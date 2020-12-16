В Череповце сотрудники ДПС перекрыли дорогу, чтобы защитить пешеходов от лихача

16:15
Видео © МВД России
В Череповце сотрудники ДПС перекрыли полосу движения, чтобы защитить пешеходов от наезда лихача, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Инцидент произошел на одном из участков Северного шоссе. Сотрудники ДПС остановились у одного из пешеходных переходов. Они увидели, как по дороге ехал автомобиль, который не снижал скорости.
"Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя и предотвратили наезд транспортного средства на пешеходов", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она добавила, что в результате инцидента никто не пострадал. Сообщается, что за рулем автомобиля находился молодой человек. У него не было при себе документов, которые необходимо предъявить сотрудникам ДПС.
При этом он попытался воспрепятствовать полицейским, когда они попытались изъять госномер автомобиля. Отмечается, что экспресс-тест показал наличие у лихача наркотиков в крови.
"Составлен ряд протоколов об административных правонарушениях. Решением Череповецкого городского суда водителю и пассажиру назначен административный арест сроком на пять суток", – сообщила Волк.
Ранее на севере Москвы трамвай наехал на пешехода. Инцидент произошел вследствие того, что человек переходил пути на красный свет. Сообщалось, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: