Две полосы МКАД перекрыты из-за ДТП

Фото: телеканал "Москва 24"

На 106-м километре МКАД столкнулись два грузовика и микроавтобус, из-за чего перекрыты две полосы движения, пишет ТАСС.

"По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек", – говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее три автомобиля столкнулись на МКАД. Авария произошла на 30-м километре трассы. Из-за столкновения автомобилей движение по внутренней стороне МКАД было затруднено.