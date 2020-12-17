Верховный суд РФ разъяснил, какие автономера считаются поддельными

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что поддельным следует считать автомобильный номер с любым искажением, допускающим неправильное прочтение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"В статье 326 УК РФ подделкой государственного регистрационного знака признается изготовление такого знака в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в изготовленный в установленном порядке знак изменений, искажающих нанесенные на него символы (например, путем выдавливания, механического удаления символа (символов), подчистки, подкраски) и допускающих иное прочтение государственного регистрационного знака", – пояснили в Верховном суде.
Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что к поддельным знакам относятся установленные в целях совершения преступления, а также те номера, которые были специально сняты с другого транспортного средства.
Специалисты напомнили, что за подделку транспортного номера предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Также в качестве наказания могут назначить исправительные работы до одного года или до двух лет лишения свободы.
В сентябре стало известно, что в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Одно из ключевых изменений – отмена площадки. Теперь навыки вождения будут проверять сразу в городских условиях.
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