"The City. Говорим": интервью с Галиной Юзефович

Литературный критик Галина Юзефович стала гостем программы "The City. Говорим".

Ведущая Евгения Смурыгина обсудила с экспертом, когда телеграм-каналы, соцсети и сериалы окончательно победят литературу и какие книги стоит ждать в 2022 году.