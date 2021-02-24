"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии СЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками Росгвардии СЗАО.

Ведущий Дмитрий Козачинский станет очевидцем нескольких историй: попытки кражи в детском магазине, дебоша на улице, нарушения порядка в отеле.