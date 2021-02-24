В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты

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В Новосибирске следователи завели уголовное дело после избиения подростками 12-летнего мальчика, сообщает СК РФ по региону.

21 февраля в Ленинском районе шестеро подростков потребовали от подростка снять пластину для выравнивания зубов. После отказа они избили его кулаками и ногами.

Прохожие помогли ребенку добраться домой. Позже ему диагностировали перелом позвоночника и другие телесные повреждения.

По данному факту следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее охранники избили подростка в торговом центре на юге Москвы. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Столичная прокуратура организовала проверку.