"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 2 марта

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе в субботу, 2 марта, прогнозируется облачная погода. Температура днем составит 1 градус.

В воскресенье, 3 марта, ожидается переменная облачность, а столбики термометров днем покажут ноль градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.