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01 марта, 15:30

Общество

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 2 марта

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 2 марта

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В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе в субботу, 2 марта, прогнозируется облачная погода. Температура днем составит 1 градус.

В воскресенье, 3 марта, ожидается переменная облачность, а столбики термометров днем покажут ноль градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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