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30 октября, 16:45

Культура

"Сити": картины Архипа Куинджи представили в Третьяковской галерее

"Сити": картины Архипа Куинджи представили в Третьяковской галерее

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В Третьяковской галерее открылась выставка "Передвижники", на которой представлены работы пейзажиста Архипа Куинджи. В экспозиции можно увидеть картину "Эльбрус. Лунная ночь", где вершина горы подсвечена, создавая эффект прожектора.

Куинджи экспериментировал с красками: он подбирал их на палитре таким образом, чтобы они усиливали друг друга. Его картина "Лунная ночь на Днепре" была продана великому князю Константину Константиновичу прямо из мастерской.

Художник был известен своей благотворительностью, он никогда не отказывал в помощи нуждающимся. Его работы сочетают глубокий символизм и уникальную технику, что делает их интересными для изучения. Подробнее – в программе "Сити".

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