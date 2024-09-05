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05 сентября, 13:15

Культура

"Сити": какие спектакли стоит посетить осенью в Москве

"Сити": какие спектакли стоит посетить осенью в Москве

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В московском театре "Новая Опера" имени народного артиста РСФСР Евгения Колобова продолжают отмечать юбилей великого русского поэта Александра Пушкина. Уже в новом, молодом составе исполнителей на исторической сцене театра в честь 225-летия писателя была представлена опера "Евгений Онегин". Ближайшие показы состоятся 2 ноября и 25 декабря.

В Театре на Бронной открывают новый сезон премьерой спектакля "Пигмалион" в постановке режиссера Сергея Кальварского, по мотивам одноименной пьесы писателя и драматурга Бернарда Шоу. Это новое прочтение, ставшего классическим произведения, где режиссеру удалось интерпретировать ключевой замысел автора с поправками на современные реалии жизни. Ближайшие показы состоятся 10 и 23 сентября.

В Государственном академическом театре имени Моссовета продолжаются показы спектакля "Идиот" в постановке народного артиста РСФСР Юрия Еремина. Ближайшие показы состоятся 13 и 26 сентября.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
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