"Сити": какие спектакли стоит посетить осенью в Москве

В московском театре "Новая Опера" имени народного артиста РСФСР Евгения Колобова продолжают отмечать юбилей великого русского поэта Александра Пушкина. Уже в новом, молодом составе исполнителей на исторической сцене театра в честь 225-летия писателя была представлена опера "Евгений Онегин". Ближайшие показы состоятся 2 ноября и 25 декабря.

В Театре на Бронной открывают новый сезон премьерой спектакля "Пигмалион" в постановке режиссера Сергея Кальварского, по мотивам одноименной пьесы писателя и драматурга Бернарда Шоу. Это новое прочтение, ставшего классическим произведения, где режиссеру удалось интерпретировать ключевой замысел автора с поправками на современные реалии жизни. Ближайшие показы состоятся 10 и 23 сентября.

В Государственном академическом театре имени Моссовета продолжаются показы спектакля "Идиот" в постановке народного артиста РСФСР Юрия Еремина. Ближайшие показы состоятся 13 и 26 сентября.

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