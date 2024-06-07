07 июня, 13:45Город
"Сити": топ-3 необычные окрошки в столичных ресторанах
Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин составил подборку из топ-3 заведений, где готовят необычную окрошку.
На третьем месте оказался ресторан "Dr. Живаго", где блюдо подают с копченой корюшкой и квасом. Второе место занял ресторан "Матрешка", где в состав окрошки входит мясо перепелки. На вершине рейтинга – "Крабы и кутабы", где традиционный летний суп подают с крабом и сметаной из авокадо.
Подробнее – в программе "Сити".