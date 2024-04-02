"Сити": три столичные театральные премьеры в апреле

Театр Наций под руководством Евгения Миронова подготовил премьеру спектакля "Десять посещений моей возлюбленной" по одноименному роману русского писателя Василия Аксенова. Это история о любви среди тайги молодого человека Олега и девушки из соседней деревни Тани. Зритель погружается в атмосферу малой Родины писателя середины 70-х годов. Ближайшие показы спектакля состоятся 11 и 12 апреля.

"Москонцерт" продолжает отмечать 150-летие со дня рождения композитора и дирижера Сергея Рахманинова. Там подготовили премьеру музыкального спектакля "Две жизни Рахманинова" в постановке Марии Тихоновой. В исторических локациях Петровского путевого дворца разыгрываются 11 сцен из жизни композитора. Погрузиться в атмосферу жизни и творчества композитора зрители смогут 10 и 11 апреля.

В московском театре "Современник" поставили спектакль-размышление "Это моя жизнь" в постановке режиссера Гульназ Балпеисовой. В основе спектакля – произведение южноафриканского писателя и драматурга Атола Фугарда "Здесь живут люди". Ближайшие показы спектакля состоятся 15 и 29 апреля.

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