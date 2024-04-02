Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 13:50

Культура

"Сити": три столичные театральные премьеры в апреле

"Сити": три столичные театральные премьеры в апреле

Писательница Елена Ульева рассказала, какими должны быть книги для детей

Писатель Елена Ульева рассказала, какой должна быть детская литература нового поколения

"Звезды советского экрана": автомобили в фильмах

Выставку "Однажды бабочке приснилось" запустили в Дарвиновском музее в Москве

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 2 апреля

Выставка Nature Photo Team 2024 проходит в Галерее классической фотографии в Москве

Премьера фильма "Предчувствие" состоялась в столичном кинотеатре "Художественный"

"Интервью": Геннадий Хазанов – о юморе

"Интервью": Андрей Грачев – о фестивале фотографий природы "Первозданная Россия"

Театр Наций под руководством Евгения Миронова подготовил премьеру спектакля "Десять посещений моей возлюбленной" по одноименному роману русского писателя Василия Аксенова. Это история о любви среди тайги молодого человека Олега и девушки из соседней деревни Тани. Зритель погружается в атмосферу малой Родины писателя середины 70-х годов. Ближайшие показы спектакля состоятся 11 и 12 апреля.

"Москонцерт" продолжает отмечать 150-летие со дня рождения композитора и дирижера Сергея Рахманинова. Там подготовили премьеру музыкального спектакля "Две жизни Рахманинова" в постановке Марии Тихоновой. В исторических локациях Петровского путевого дворца разыгрываются 11 сцен из жизни композитора. Погрузиться в атмосферу жизни и творчества композитора зрители смогут 10 и 11 апреля.

В московском театре "Современник" поставили спектакль-размышление "Это моя жизнь" в постановке режиссера Гульназ Балпеисовой. В основе спектакля – произведение южноафриканского писателя и драматурга Атола Фугарда "Здесь живут люди". Ближайшие показы спектакля состоятся 15 и 29 апреля.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуратеатрвидеоИван ЕвдокимовДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика