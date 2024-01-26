"Сити": спектакль "Веселые ребята" на Новой сцене театра на Таганке

Спустя 90 лет после премьеры первой советской музыкальной кинокомедии режиссера Григория Александрова "Веселые ребята" 26 января на Новой сцене театра на Таганке состоится театральная премьера режиссера Дениса Азарова по одноименному сценарию Николая Эрдмана.

Режиссер на передний план выносит важные философские вопросы. Он размышляет, насколько необходимы зрителю вера в прекрасное будущее и светлые цели. Подробнее – в программе "Сити".