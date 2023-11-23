"Сити": пять фильмов, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах

Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах. Например, зрителям доступен триллер "13 пришествий дьявола" с Эмбер Херд или швейцарская сказка "Тайна заколдованного зеркала".

Также в прокат вышли отечественная криминальная драма "Белый список", документальный фильм про фигуристку Евгению Медведеву, а также киноработа Романа Полански "Дворец". Подробнее – в программе “Сити”.