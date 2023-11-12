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12 ноября, 13:30

Культура

"Сити": какие фильмы вышли в кинотеатрах РФ в ноябре

"Сити": какие фильмы вышли в кинотеатрах РФ в ноябре

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В ноябре в кинотеатрах РФ вышли новые фильмы. Например, можно посмотреть фильм "Наследник". По сюжету молодой боксер летит в Корею за наследством отца. В самолете с ним знакомится сосед, и с этого момента за главным героем охотится бандитский Сеул. Киноленту можно посмотреть в оригинале с русскими субтитрами.

Еще можно сходить на драму "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян. Это черно-белая фантастика про работницу шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культуракиновидеоПолина Федосова
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