"Сити": какие фильмы вышли в кинотеатрах РФ в ноябре

В ноябре в кинотеатрах РФ вышли новые фильмы. Например, можно посмотреть фильм "Наследник". По сюжету молодой боксер летит в Корею за наследством отца. В самолете с ним знакомится сосед, и с этого момента за главным героем охотится бандитский Сеул. Киноленту можно посмотреть в оригинале с русскими субтитрами.

Еще можно сходить на драму "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян. Это черно-белая фантастика про работницу шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.

Подробнее – в программе "Сити".