"Сити": две серии фильма "Плакса" вышли в онлайн-кинотеатре Wink

В онлайн-кинотеатре Wink можно посмотреть две серии фильма "Плакса". В главной роли – Ника Жукова. Музыку и сценарий к фильму написал Сергей Жуков, солист группы "Руки вверх".

По сюжету старшеклассница переезжает из Москвы в приморский город и попадает из элитной гимназии в обычную школу. Местные подростки новенькую не принимают. Девочка находит спасение в музыке. Подробнее – в программе "Сити".