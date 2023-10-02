Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 14:00

Культура

"Сити": две серии фильма "Плакса" вышли в онлайн-кинотеатре Wink

"Сити": две серии фильма "Плакса" вышли в онлайн-кинотеатре Wink

"Сити": ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в "Экспоцентре"

"Сити": ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в Экспоцентре

"Сити. Гид": где посмотреть морских животных

Ярмарка продуктов открылась на Тверской площади

"Сити": фильм Вуди Аллена "Великая ирония" появился на экранах России

Новости часа: новый маршрут речного транспорта позволит сэкономить время в пути по столице

"Сити": ярмарка современного искусства Cosmoscow стартовала в "Экспоцентре"

"Сити": российско-сербская комедия "Тут все свои" вышла в России

"Сити": драма "1993" вышла на российские экраны кинотеатров

В онлайн-кинотеатре Wink можно посмотреть две серии фильма "Плакса". В главной роли – Ника Жукова. Музыку и сценарий к фильму написал Сергей Жуков, солист группы "Руки вверх".

По сюжету старшеклассница переезжает из Москвы в приморский город и попадает из элитной гимназии в обычную школу. Местные подростки новенькую не принимают. Девочка находит спасение в музыке. Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
досугкультуракиновидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика