"Сити": выставку "Небесная география" открыли в фонде культуры "Екатерина"

В фонде культуры "Екатерина", который расположен на Кузнецком мосту, открыли выставку "Небесная география" Андрея Филиппова. Его работы выставлены в галереях по всему миру, а в Москве – в Третьяковской галерее и Русском музее.

На новой выставке можно посмотреть около 100 произведений Андрея Филиппова, некоторые из них показывают впервые. Выставка работает до 19 ноября. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".