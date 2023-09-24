24 сентября, 16:25Город
"Сити": выставку "Небесная география" открыли в фонде культуры "Екатерина"
В фонде культуры "Екатерина", который расположен на Кузнецком мосту, открыли выставку "Небесная география" Андрея Филиппова. Его работы выставлены в галереях по всему миру, а в Москве – в Третьяковской галерее и Русском музее.
На новой выставке можно посмотреть около 100 произведений Андрея Филиппова, некоторые из них показывают впервые. Выставка работает до 19 ноября. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".
Программа: Сити