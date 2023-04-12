"The City": британский сериал "Смерть и соловьи" и китайский фильм "Блуждающая земля 2"

Команда The City сделала подборку новых фильмов, которые появились на этой неделе. На стриминговых площадках вышел британский мини-сериал "Смерть и соловьи" по одноименному роману Юджина МакКейба. В центре сюжета – история ирландской девушки, которая живет с жестоким отчимом и которая решается сбежать из нелюбимого дома. В главной мужской роли – Джейми Дорнан.

На этой неделе в прокат вышел китайский космический блокбастер "Блуждающая земля 2". Первая часть саги о спасении Земли стала на Netflix первым хитом из КНР. Подробнее – в сюжете проекта The City.