"The City": июльские фестивали

На финальных выходных июля в Москве будет много фестивалей. Например, в саду Эрмитаж все выходные пройдет фестиваль Chess & Jazz. Тут есть лекторий и шахматная программа, где можно сразиться с настоящими гроссмейстерами. Шахматную программу организаторы составили так, чтобы интересно было и тем, чьи познания в игре ограничиваются сериалом “Ход королевы”. Билет на один день стоит 8000 рублей.

Также на выходных пройдет "Архстояние" в Никола-Ленивце. Этот трехдневный иммерсивный фестиваль был основан больше 15 лет назад, за эти годы заработал репутацию одного из главных арт-событий года. Каждое лето в деревушку под Калугой съезжаются тысячи человек, неравнодушных к современному искусству. Темой фестиваля в этом году стал риторический вопрос "Счастье есть?".

Одна из главных фишек "Архстояния" – мощный паблик-арт. Этим летом возвели 29-метровый "Мавзолей мечты". Едут сюда, конечно, не только смотреть, но и слушать, и танцевать. Входной билет обойдется в 6500.

Для любителей электронной музыки – фестиваль Senses. Откроет мероприятие популярный в соцсетях битмейкер Free Flow Flava. В этом году фестиваль пройдет впервые, но фанаты брейкбита уже называют его главнконцертным событием лета. Senses состоится на площадке Урбан, на дизайн-заводе “Флакон”. Билеты от 1500 рублей.

Подробнее – в сюжете проекта The City.